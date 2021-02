Käräjäoikeus linjasi: Poliisi sai kertoa vuokraajien liivijengiläisyydestä Helsingin kaupungille

– Asiassa on jäänyt näyttämättä, että vastaajat olisivat syyllistyneet siihen, mistä heille on vaadittu rangaistusta, toteaa käräjäoikeus tuomiossaan.

– Helsingin kaupunki on viestissä pyytänyt selvittämään julkisista tiedoista yhtiöiden, erityisesti vuokralaisiksi tulossa olevien, liityntää moottoripyöräjengiin, ja todenneen, että jos julkisia tietoja ei ole, että kaupunki pärjää varmasti ilmankin, tuomiossa todetaan.

KRP:n rikosylikomisario ja rikosylikonstaapeli antoivat lausunnon, jonka mukaan yhtiöissä valtaa käyttävät henkilöt ovat liivijengin jäseniä ja että kyseinen ryhmä on todettu useissa oikeuden ratkaisuissa järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. Kaupunki ilmoitti tähän lausuntoon viitaten vuokrausta halunneille tahoille, että asiassa erittäin todennäköisesti tulisi kielteinen päätös.

Rikosylikomisario: Liivijengin jäsenyyttä ei voi verrata harrastustoimintaan

Syyttäjä vaati poliiseille sakkoja. Syyttäjä katsoi, että Bandidoksen tai sen alajengin jäsenyydessä on kyse sellaisesta tiedosta, joka on rinnastettavissa tietoon yhdistystoiminnasta ja vapaa-ajan harrastuksista. Tällainen tieto on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan salassa pidettävää.