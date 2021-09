Kansallisbaletissa uusi ensi-ilta lähes vuoden tauon jälkeen – Spartacuksen lipunmyynti kiihtyi yleisörajoitusten poistuttua

– Toisaalta rahaa on myös säästynyt, kun esityksiä ei ole ollut. Koronatukia talo on saanut tänä vuonna neljä miljoonaa euroa, joten talous on juuri ja juuri nollilla. Elokuu on talolle tärkeä lipunmyyntikuukausi, mutta se menetettiin, koska tilanne oli epävarma, sanoo viestintäjohtaja Liisa Riekki Suomen Kansallisoopperasta.