Kansainvälisten opiskelijoiden katseet kääntymässä taas Suomeen: Selvästi enemmän oleskelulupahakemuksia

Noin 93 prosenttia annetuista oleskelulupapäätöksistä on ollut myönteisiä. Puolet hakijoista on saanut päätöksen 12 päivässä tai nopeammin. Migrin tavoitteena on jatkossa sujuvoittaa oleskelulupien hakemista ja nopeuttaa hakemusten käsittelyyn kuluvaa aikaa.