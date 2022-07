Kansainvälinen terveysuhka: Espanjassa apinarokkoon liittyvä kuolema

Espanjassa on raportoitu yhteensä noin 4 300 apinarokkotartuntaa, mikä on merkittävä määrä maailman mittakaavalla.

YK:n alaisen Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Afrikan ulkopuolella on todettu yli 18 000 tartuntaa toukokuun alun jälkeen. Tautia on havaittu lähes 80 maassa, ja sitä on todettu myös Suomessa. 70 prosenttia tartunnoista on raportoitu Euroopassa.