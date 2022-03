Kansainvälinen energiajärjestö vaatii alhaisempia nopeusrajoituksia ja etätöitä – syynä venäläinen öljy

IEA on laatinut kymmenen ehdotuksen listan tarpeellisista toimista. Niihin kuuluvat muun muassa etätöiden lisääminen sekä alhaisemmat nopeusrajoitukset.

Järjestö laskee, että ehdotetuilla toimilla öljyn kulutus laskisi kehittyneissä maissa 2,7 miljoonalla tynnyrillä päivässä seuraavien neljän kuukauden aikana. Kulutus kehittyneissä maissa on tällä hetkellä 44–45 miljoonaa tynnyriä päivässä.

Venäjän hyökkäys on johtanut raakaöljyn hinnan räjähdysmäiseen nousuun. Perjantaina aamupäivällä Brent-laadun hinta oli o

ilprice.com-sivuston mukaan vajaat 110 dollaria tynnyriltä. Korkeimmillaan Brentin hinta on käynyt kriisin aikana lähes 140 dollarissa.

Samalla bensiinin ja dieselin hinnat ovat nousseet pilviin. 95E10-bensiinilitran keskihinta on noussut Suomessa noin 2,18 euroon, ilmenee polttoaine.net-sivustolta. Dieselin hinta on täysin poikkeuksellisesti noussut yli bensan hinnan, sillä dieselin keskihinta on peräti 2,26 euroa litralta.