Kangasalla annettiin vahingossa kolme päivää vanhoja koronarokotteita

Vanhentuneen rokotteen turvallisuudesta ja tehosta on neuvoteltu THL:n kanssa.

– Ei ole näyttöä siitä, että vanhentunut rokote aiheuttaisi mitään turvallisuusriskiä. Uusinta-annoksen tarpeellisuus arvioidaan jokaisen asukkaan kohdalla yksilöllisesti. Yleisperiaate on, että jos vanhentunut rokote on aiheuttanut paikallisia tai yleisreaktioita, on rokote herättänyt toivotun immuunivasteen, Kangasalan kaupunki kertoo tiedotteessaan.