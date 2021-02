Kanariansaarilla satoi lunta ja nyt lumilapiot kaivetaan esiin Keski-Euroopassakin – meteorologi: "Harvoin se siellä maassa pysyy, nyt saattaa pysyä jopa viikon"

– Ei ole mitenkään poikkeuksellista, että siellä (Kanariansaarten) vuorilla sataa lunta – siellähän on useamman kilometrin korkuisia vuorenhuippuja. Se mikä ei ole lainkaan tavanomaista, on nyt tämä, että myös alemmas, noin kilometrin korkeudelle, on tullut lunta, kertoo Forecan meteorologi Miina Manninen.

– Se johtuu siitä, että matalapaine Portugalin rannikolla on syventynyt ja näin yhä kylmempää ilmaa on päässyt virtaamaan sinne pohjoisesta. Ilma on ollut niin kylmää, että sateet ovat tulleet lumena ja räntänä ja rakeitakin on satanut, Manninen selittää.

Manner-Eurooppaan sataa lunta

Pikkuhiljaa sää kuitenkin poutaantuu Etelä-Euroopassa ja Kanariansaaretkin lämpenevät. Hieman pohjoisempana puolestaan tallustellaan ensi viikko nietosten keskellä.

– Sama kylmä ilma, joka on valunut meille, on nyt myös esimerkiksi Saksassa, Puolassa, Hollannissa ja Baltian maissa. Niissäkin on poikkeuksellisen kylmää alkavalla viikolla, Manninen kertoo.

Yllä mainituissa maissa on syytä kaivaa lumilapiot esiin.