Kanariansaarilla pystytetään telttoja tuhansille siirtolaisille – aluehallinto penää hallitukselta ripeitä toimia

Syyskuun jälkeen Kanariansaarille on saapunut yli 12 000 ihmistä, ja paikallishallinnosta on vaadittu maan hallitukselta ripeitä toimia saarten palveluihin kohdistuvan paineen hellittämiseksi.

Muun muassa siirtolaisuudesta ja sosiaaliturvasta vastaava ministeri Jose Luis Escriva sanoi tiedotustilaisuudessa Gran Canarialla, että hätäleirit tuhansille ihmisille pannaan pystyyn lähiviikkoina. Ratkaisu on väliaikainen, eli hallitus aikoo järjestää myös vakaampia tiloja ja välineitä saapuvien prosessoimista varten.

Hallitus on myöntänyt mokanneensa

Kuluvan vuoden aikana Kanariansaarille on tullut yli 18 000 siirtolaista, mikä on kymmenkertaisesti viime vuoteen verrattuna. Määrä alkoi kasvaa sen jälkeen kun EU:n sopimukset Turkin, Libyan ja Marokon kanssa vähensivät aiemmin suosittuja reittejä Eurooppaan.

Espanjan koalitiohallitus on saanut osakseen arvostelua tilanteen hoitamisesta. Escriva on myöntänyt, että toiminta olisi voinut olla proaktiivisempaa. Myös puolustusministeri Margarita Robles on todennut hallituksen epäonnistuneen ja kutsunut olosuhteita satamassa ihmisille sopimattomiksi.