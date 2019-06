Kanadalaisnainen heräsi pahimpaan painajaiseensa – oli jätetty yksin nukkumaan säkkipimeään, lukittuun lentokoneeseen ilman toimivaa kännykkää

Täysin tyhjä ja pimeä kone

Yhtiö pyytää anteeksi

Adams kertoo kärsineensä ahdistuksesta ja unettomuudesta kokemuksensa jälkeen. Lentoyhtiö Air Canada on pyytänyt syvästi anteeksi Adamsilta.

Air Canada tarjosi Adamsille kyydin lentokentältä kotiin. Lisäksi yhtiöstä on soitettu hänelle kahdesti ja pyydetty anteeksi.

Yhtiölle on edelleen täysin hämärän peitossa, miten yksi matkustaja on jäänyt henkilökunnalta havaitsematta heidän tarkastaessaan konetta lennon jälkeen. Yhtiö on ilmoittanut aloittavansa selvityksen asiasta.