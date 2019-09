Lentäjän kaatunut kahvikuppi aiheutti hätälaskun – suomalainen Timo kertoo karusta herätyksestä kesken lennon: "Lentoemännät alkoivat juosta – meitä kehotettiin vain valmistautumaan"

Suomalaismatkustaja: Puolet oli täysin hiljaa, puolella alkoi paniikki näkyä

Puuska kertoo MTV Uutisille, että he olivat lentäneet Atlantin yllä noin puolitoista tuntia, kun ongelmat alkoivat. Hän oli tuolloin nukkumassa

– Minä ja vierustakaverini emme tainneet sanoa sanaakaan. Ajattelin, että eihän tässä mitään voi tehdä ja on turha panikoida. Ratkaisu on tehty sillä hetkellä kun lippu on ostettu.