Kammonippu! Ranska lähtee tekemään historiallista temppua MM-nurmelle – loukkaantumisten runtelema tähti mukana

Vuoden 2018 Venäjän kisojen mestarijoukkueesta mukana on 11 pelaajaa. Deschampsin joukkueeseen paikan sai Manchester Unitedin puolustajatähti Raphael Varane, vaikka loukkaantumiset ovatkin kiusanneet Varanea viime ajat.

Hyökkäyspäähän kutsun sai odotettujen nimien ohella myös 36-vuotias Olivier Giroud, joka on tehnyt hyvää jälkeä AC Milanissa. Myös PSG:n toppari Presnel Kimpembe on mukana, vaikka hän on parin viime kuukauden aikana pelannut vain viisi ottelua.