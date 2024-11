Kamala Harrisin kohtalo saattoi ratketa yhteen asiaan – "Kaikkein suurin ongelma"

Bidenin hallinnon varapresidenttinä Harris on saattanut saada äänestäjien silmissä niskoilleen osasyyn esimerkiksi viime vuosien korkeasta inflaatiosta ja muista talouden haasteista.

– Ihmiset vertaavat sitä, mikä kokemus heillä oli varsinkin henkilökohtaisessa taloudessa, miltä elämä tuntui silloin Trumpin kaudella ennen koronaa, ja miltä se tuntuu nyt tässä Bidenin kaudella. Monen kokemus on se, että henkilökohtainen elämä oli parempaa silloin Trumpin kaudella, Lindén sanoo STT:lle.

– Kyllä siinä voi olla myös jonkinlaista vastareaktiota siihen, kuinka monta lasikattoa Harrisin pitäisi murtaa. Mutta luulen kyllä, että se kaikkein suurin ongelma on hänen ilmeinen vahva kytköksensä tähän istuvaan hallintoon.

All Over Press

All Over Press

Latinokannatus loogista

Trump on vaalitulosten perusteella vahvistanut edelleen asemiaan latinoäänestäjien keskuudessa. Enemmistö latinoista on perinteisesti äänestänyt demokraatteja, mutta marginaali on viime vuosina kaventunut selvästi. Lindén pitää suuntausta loogisena.