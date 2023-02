Kalle Rovanperä harmissaan aamupäivän haasteista, erikoiskokeet antavat edun kilpakumppaneille – "Alkaa näkyä kellossakin"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Rovanperä on noussut Ruotsin MM-rallin kokonaistilanteessa jo neljänneksi. Rovanperä uskoo, että ilman aamupäivän haasteita, ero olisi voinut kutistua huomattavasti enemmänkin.

Lauantaina ajettavat erikoiskokeet ovat todella nopeita. Norrbyn ja Flodan pätkillä kuljettajien keskinopeus on jopa 140 kilometriä tunnissa. Nopeavauhtiset pätkät eivät suoranaisesti ole Toyotan vahvuus.

– Aika nopeitahan nuo on. Pitkiä suoria ja kaasu pohjassa mennään. Varsinkin se eka on vähän huono. Meidän autossa huippunopeus on aika paljon vähemmän kuin esimerkiksi Hyundaissa. Siinä se alkaa jo tuntua, kun mennään oikeasti pitkiä aikoja rajoittimella. Se alkaa näkyä kellossakin, jos toinen kulkee melkein kympin kovempaa, Rovanperä analysoi.