Kaliforniassa syttyi uusi maastopalo – uhkaa presidentti Reaganin entistä lentokonetta

Kirjaston tiedottaja kertoi paikalliselle radioasemalle, että kirjaston arkistot eivät ole vaarassa, mutta liekit uhkaavat presidentin entistä Air Force One -lentokonetta.

Laajinta tuhoa on tehnyt Kincade Fire San Franciscon pohjoispuolella. Se on polttanut jo kymmeniätuhansia hehtaareja, ja lähes 200 000:ta ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa palon vuoksi.