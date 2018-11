Kaliforniassa roihuaa kolme valtavaa maastopaloa: 75 000 kotia määrätty evakuoitavaksi, ainakin 1000 rakennusta jo tuhoutunut liekeissä

Hill-palo on levinnyt jo yli 4000 hehtaarin ja Woolsey yli 3000 hehtaarin laajuudelle. Evakuointimääräys koskee tällä hetkellä yli 75 000 kotia Thousand Oaksin ja Los Angelesin alueella.

Pohjoisemmassa roihuaa Camp-suurpalo, joka kattaa jo 8000 hehtaarin alueen. Yli 40 000 ihmistä on evakuoitu palon tieltä. Ainakin 1000 rakennusta on jo tuhoutunut, ja paikallisia asukkaita ja pelastustyöntekijöitä on loukkaantunut.