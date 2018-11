Liekkien riivaamassa Los Angelesissa roihuaa taas uusi maastopalo – Kalifornian tulimerissä kuollut jo 50 ihmistä

Uusi palo on levinnyt nopeasti kovien tuulien ja runsaan kasvillisuuden vuoksi. ABC:n mukaan alueen ihmiset ovat hädissään lähteneet omatoimisesti evakkoon.

Suurpalojen uhriluku nousee

Pohjois-Kaliforniassa Camp Fireksi nimetty suurpalo on saatu paremmin hallintaan.

The Guardianin mukaan pohjois-Kalifornian maastopalossa on menehtynyt jo 48 ihmistä ja uusia uhreja oletetaan löytyvän etsintöjen jatkuessa. Palo on Kalifornian historian tuhoisin.