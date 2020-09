Kalesnikava yritettiin kuljettaa Ukrainaan väkisin – repi passinsa rajalla

Kalesnikava on viimeinen jäsen opposition naistriosta, joka fyysisesti edelleen oleskelee Valko-Venäjällä. Hän on aiemmin tuonut esille julkisuudessa, ettei aio missään olosuhteissa paeta maasta vapaaehtoisesti, vain ja ainoastaan väkisin. Tämän takia valkovenäläinen oppositio on pitänyt varsin epäuskottavana Aljaksandr Lukashenkan hallinnon ajamaa versiota siitä, että Kalesnikava olisi halunnut itse matkustaa Ukrainaan.