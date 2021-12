Kaksi rahtilaivaa törmännyt Itämerellä – toinen uppoamassa

Toinen laivoista on kaatunut ylösalaisin ja on uppoamassa. Ainakin kahden ihmisen pelätään joutuneen veden varaan.

Onnettomuuspaikalla on kylmä, mutta ei kovin tuulista, kertovat ruotsalaismediat. Veden lämpötila on noin neljä astetta.

SVT:n mukaan toinen laivoista on tanskalainen ja toinen brittiläinen. Toistaiseksi on epäselvää, kuinka monta ihmistä oli laivoissa. Uppoava laiva on tanskalainen.

Brittilaiva Scot Carrier on rakennettu vuonna 2018. Se on 90 metriä pitkä ja 15 metriä leveä, Aftonbladet kirjoittaa. Tanskalaislaiva on 55 metriä pitkä ja 9 metriä leveä. Se on rakennettu vuonna 1977.