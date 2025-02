Kaksi kilpailijaa ajautuu sanaharkkaan Summit-sarjassa: "Puhut paskaa"

Varo juonipaljastuksia! Kaksi kilpailijaa ovat eri mieltä päivän takaisesta keskustelustaan The Summit Suomi -ohjelmassa.

The Summit Suomi -ohjelman neljännessä jaksossa Henrietta ja Aleksi palaavat päivän takaiseen keskusteluunsa.

Aleksi tivaa Henrietalta, miksi muut puhuvat, että hän on tehnyt tämän kanssa jonkinlaisen sopimuksen. Henrietta on puolestaan kuullut monelta, että Aleksi on sanonut menevänsä juuri tämän kanssa vuoren huipulle.

– Olet sanonut minulle myös, Henrietta sanoo.

Aleksi selventää, että on sanonut vain, ettei hän kirjoita eilisessä äänestyksessä Henrietan nimeä ja päinvastoin. Hän ei ole omien sanojensa mukaan luvannut Henrietalle, menevänsä vuoren huipulle juuri hänen kanssaan.

– En ole sanonut tuolla tavalla. Puhut paskaa, Aleksi toistelee Henrietalle.

– Anteeksi, mutta sinä puhut nyt paskaa, Henrietta puolustautuu.

