Kaikista pöydistä ei tullut vielä valmista – hallitusneuvotteluissa väännettiin tiettävästi myös maahanmuutosta

Suuri osa neuvotteluryhmistä sai muistionsa valmiiksi tiistaina, mutta eivät kaikki. Tiettävästi vääntöä oli tiistai-iltana yhä muun muassa maahanmuutosta. SDP:n ja keskustan näkemys maahanmuuttolinjauksista on ollut yhteneväinen, mutta vihreät, vasemmistoliitto ja RKP ovat tiettävästi olleet eri linjalla niiden kanssa.

Rinne ei kuitenkaan edelleenkään avannut sisältöjä sen tarkemmin. Se tiedetään, että suunnitteilla on esimerkiksi isoja ja kalliita rata- ja väylähankkeita.

Rinne on kuitenkin toistuvasti huomauttanut, että mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi Säätytalosta lähtiessään, että talouden isosta kuvasta on yhteinen käsitys, mutta yksityiskohtia on yhä paljon auki.

Ei ehkä vielä perjantaina valmista



Neuvotteluissa alkavat ratkaisevat päivät, jos Rinne aikoo pitää kiinni tavoitteestaan saada hallitusohjelma valmiiksi perjantaina. Nyt hän tosin arvioi, että puheenjohtajat saattavat tarvita pari päivää lisää aikaa saadakseen kokonaisuuden kasaan, sillä tällä viikolla on useita puheenjohtajatenttejä ja sunnuntaina EU-vaalit.

Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän mukaan neuvotteluissa on päästy hyvin eteenpäin, mutta "hurjan paljon on vielä isoja asioita auki". Keskustalla on taskussaan tukku kynnyskysymyksiä, joista se pitää tiukasti kiinni. Pisimmällä oltiin hänen mukaansa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja Eurooppa-asioissa.