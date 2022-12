Kaija Koo ruotii mediaa dokumentissaan: "Kyllä minustakin on kirjoitettu soopaa"

– Minähän en tässä ala luettelemaan otsikoita, joissa on kysymysmerkki perässä. Kyllä minustakin on kirjoitettu soopaa, kyllä se vain näin on. Se on hurjaa lukea tai itseasiassa minä en edes niitä lue, vaan ystävät sanovat, että tiedätkö mitä sinusta kirjoitettiin, laulaja sanoo videolla.