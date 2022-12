Kaija Koo pysyy faneilleen uskollisena – ei aio lähteä mukaan artistien lopettamisbuumiin: "Tämä on työtä, jota minä rakastan"

40 vuotta artistin uraa tahkonnut tähti on huomannut kollegoidensa viimeaikaisen lopetusbuumin. Useat eturivin tähdet ovat jättäneet tai jäädyttäneet uransa. Työtään rakastava muusikko ei suunnittele uransa kuoppaamista.

– Tämä on ensinnäkin työtä, jota minä rakastan ja en ehkä ole muodin tai aallon harjalla, koska minä en aio lopettaa. Ei ole aikomustakaan sellaiseen. En ymmärrä miksi lopettaisin. Niin kauan kuin on tarvetta ja ihmiset haluavat ja minulla on joku tehtävä, niin kauan minä teen.