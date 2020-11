Kahden entisen kokoomuskansanedustajan korruptiosyytteiden käsittely alkaa – puolustuksen mukaan kyse oli lainasta

Kyse oli kahdesta kiinteistöstä, jotka Juhani Sjöblomin omistama Vekkox-yhtiö oli ostanut maanläjitystä varten. Myös Vantaan kaupungilla oli tarvetta läjitykseen soveltuville maa-alueille. Kiinteistöjen rahallinen arvo oli yhteensä noin 785 000 euroa. Mäkistä syytetään törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syytteessä törkeästä lahjuksen antamisesta on entinen kokoomuksen kansanedustaja Sjöblom ja toinen yrittäjä. Syytetyt kiistävät syytteet.



Puolustus: Rahasumma oli laina



– En kommentoi muuta kuin että kyse on vanhojen tuttavien välisestä lainasta, joka on jo maksettu takaisin. Se on velkakirjaehtojen mukaisesti takaisin maksettu, Sotamaa sanoi.