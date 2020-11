Törkeästä lahjuksen ottamisesta syytettyä entistä kokoomuskansanedustajaa kuullaan tänään Vantaan korruptiokäräjillä

Mäkistä syytetään törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syytteessä törkeästä lahjuksen antamisesta on Sjöblom ja toinen yrittäjä. Syytetyt kiistävät syytteet.

Sjöblomia on määrä kuulla perjantaina.

Puolustus: Rahasumma oli laina

Toinen jutun syyttäjistä Katja Kyrö sanoi helmikuussa valmisteluistunnon aikaan, että rikosepäily on vakava ja Suomessa myös epätavallinen. Tapaus on hänen mukaansa esimerkki siitä, miten julkisia asioita pyritään sopimaan tuttavien kesken.

– En kommentoi muuta kuin että kyse on vanhojen tuttavien välisestä lainasta, joka on jo maksettu takaisin. Se on velkakirjaehtojen mukaisesti takaisin maksettu, Sotamaa sanoi.