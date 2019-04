Kahdelle Pussy Riot -aktivistille turvapaikka Ruotsista: "Olen iloinen, että lapseni saavat elää turvassa"

Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan turvapaikan saaneet Lusine Dzanjan ja Aleksei Knedljakovski ovat pelänneet tulevansa pidätetyiksi, jos he palaavat Moskovaan.

Pariskunta oli hakenut turvapaikkaa jo aiemmin, mutta hakemus hylättiin. Dzanjan ja Knedljakovski valittivat päätöksestä, ja nyt turvapaikkapäätös muuttui. Pariskunnalla on kaksi lasta.

– (Venäjän) turvallisuusjoukot ovat ahdistelleet meitä ja sanoneet, että meidän pitäisi ajatella lapsia. He sanoivat: "Mitä tapahtuu, kun me vangitsemme teidät. Se tapahtuu ennemmin tai myöhemmin". On kauheaa, kun ne eivät uhkaa vain sinua, vaan myös lapsiasi, Dzanjan jatkoi.