Kabulissa raketti-isku vain minuutteja ennen Afganistanin presidentin puhetta

Presidentin palatsia kohti on tehty raketti-iskuja ennenkin, viimeksi joulukuussa.

Afganistanin turvallisuustilanne on heikentynyt huomattavasti viimeisen parin kuukauden aikana, kun Yhdysvaltain johtaman liittouman joukot ovat vetäytyneet maasta ja siirtäneet päävastuun turvallisuudesta hallituksen joukoille. Äärijärjestö Taleban on samaan aikaan valloittanut laajoja alueita Afganistanin maaseudulta. Ulkomaisten joukkojen vetäytyminen on määrä viedä loppuun 31. elokuuta mennessä.