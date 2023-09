Kaarle Kustaa on hallinnut Ruotsia 50 vuotta

Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa on perjantaina 15. syyskuuta ollut vallassa 50 vuotta. Kaarle Kustaa nousi kuninkaaksi 27-vuotiaana 15. syyskuuta 1973, kun hänen isoisänsä Kustaa VI Aadolf kuoli.

Pitkin vuotta on järjestetty erilaisia tapahtumia juhlavuoden kunniaksi, ja kuningas muun muassa vierailee vuoden aikana kaikissa Ruotsin 21 läänissä puolisonsa kuningatar Silvian kanssa.

Kaarle Kustaa on nykyisin varsin pidetty, sillä Göteborgin yliopiston julkistamien SOM-instituutin selvitysten mukaan hänen suosionsa on viime vuosina kasvanut. Kuningastakin suositumpi on hänen tyttärensä, kruununprinsessa Victoria.