Käärijän viisubestis saapuu ensi viikolla Suomeen – suomalaisartisti aikoo mennä paikalle: "Vähän Bojan kyseli, että…"

Suomen euroviisusankari Käärijä eli Jere Pöyhönen ystävystyi viisumatkalla Slovenian viisuedustajan, Joker Out -bändin Bojan Cvjetićan kanssa. Kesäkuussa Bojan oli Suomessa ja hyppäsi myös lavalle Käärijän Tavastian-keikalla.

Käärijä kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että he pyrkivät Bojanin kanssa pitämään viikoittain yhteyttä. Ensi viikolla Bojan saapuu Suomeen, kun Joker Out -bändillä on keikat Helsingissä, Turussa sekä Tampereella.