"Emme haluaisi tällaista ruuhkaa aiheuttaa": Projektipäällikkö kertoo, miksi Hakaniemen sillan avaaminen kesti niin kauan

Ajoneuvonostin kaatui Hakaniemen vanhan sillan palojen noston yhteydessä.

Sittemmin nosturi on saatu nostettu pyörilleen, mutta sen vioittunutta puomia ei saatu vedettyä alas. Syynä puomin pysymiseen ylhäällä on vioittunut sylinteri puomin tyvessä, minkä lisäksi kalustossa on muutakin vioittumista. Kyseessä on ilmeisesti niin sanottu hydrauliikkamäntä.

Ongelma on, että puomi on kallellaan uudelle Hakaniemen sillalle päin. Toisesta puomista on kiinnitetty liinat varotoimenpiteeksi pitämään puomia pystyssä.

– Niin kauan kun ei olla saatu puomia vedetty sisään niin että siitä on turvallista kulkea, sitä ennen siitä ei voida liikennettä valitettavasti päästää, Kainulainen kertoo.

Silta saatiin avattua liikenteelle lopulta noin kello 11.20.

"Ymmärrän tuskan ja turhautumisen"

Kainulainen kertoo, että ihmisiltä on tullut erilaista kommentointia sillalla oleville työntekijöille tapahtuneen vuoksi. Hänen mukaansa se on ymmärrettävää, koska ihmisillä on kiire esimerkiksi laivaan.

– Ymmärrän tietenkin sen tuskan ja turhautumisen.

Hän kuitenkin toivoo, ettei liikenneohjaajiin purettaisi pahaa mieltä siitä, että liikenteessä on häiriöitä.

– Tämä on tosi valitettavaa. Emme me tietenkään haluttaisi tällaista ruuhkaa aiheuttaa.

– Harmillinen tilanne kaiken kaikkiaan. Toivottavasti tällaisia ei jatkossa tulekaan.