Jyväskyläläisen Evan Chica-koira joutui toisen koiran raa'an hyökkäyksen kohteeksi: "Tämä on ollut raskasta – kyseessä on todella tärkeä perheenjäsen"

"Kyseessä on todella tärkeä perheenjäsen"

Keinonen julkaisi ikävännäköiset kuvat pahatuneesta Facebookissa. Lukiessaan myöhemmin julkaisun kommenttikenttää Keinoselle valkeni, että vastaavissa tilanteissa monen koiralle on käynyt vielä huonomminkin. Hän kertoo aina pelänneensä, että hänen koirilleen sattuisi jotain tämänkaltaista.

– Tämä on ollut raskasta, koska kyseessä on todella tärkeä perheenjäsen, Keinonen huokaisee.

Rikosilmoitusta hän ei ole kuitenkaan tehnyt asiasta, koska uhri on lemmikkieläin. Chica on saanut tapahtuneen jälkeen eläinlääkärin hoitoa ja on hiljalleen paranemaan päin.