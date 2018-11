Jyri Häkämies toivoo lisää tukea yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan – "Elinkeinoelämä haluaa olla osa ilmastonmuutoksen ratkaisua"

IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastopaneelin tulokset kuukausi sitten viimeistä hätkähdyttivät. Ilmaston lämpenemisen painaminen 1,5 asteeseen on sekä kiireellistä että välttämätöntä. Muuten ajamme päin seinää.

Nyt ollaan yhtä mieltä siitä, että ilmastomuutoksen torjunnalla on kiire. Enää ei ole aikaa kiistellä mistä muutos johtuu tai miten taakka jaetaan.

Elinkeinoelämää on totuttu pitämään jarrumiehenä ilmastoasioissa. Aiheellinen huoli kilpailukyvyn menetyksestä on saanut uusia piirteitä. Uusiutuvan energian, tuuli- ja aurinkovoiman, hinta on tippunut radikaalisti.