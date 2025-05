Juuse Sarokselle kovaa suitsutusta – yksi ominaisuus nousee ylitse muiden: "Maailman paras"

Maalivahti Juuse Saros on ollut tämän kevään MM-kisoissa Leijonien kiistaton ykköstähti.

Saroksen kausi NHL:ssä oli monilta osin haastava. 30-vuotiaan tähtivahdin torjuntaprosentti valahti ensimmäistä kertaa NHL-uransa aikana 90 prosentin huonommalle puolelle. Myös päästettyjen maalien keskiarvo (2,98) oli uran korkein.

Leijonissa Saros on kuitenkin palannut omalle huipputasolleen, ja koppi on tarttunut viidessä ottelussa komealla 95,9 prosentin varmuudella.

Saroksen kanssa Leijonien maalivahtitrion muodostavat Justus Annunen ja Emil Larmi. Leijonien maalivahtivalmentaja Aki Näykki on nauttinut yhteistyöstä kolmikon kanssa.

– Kun miettii, minkä tasoisia maalivahteja täällä on, niin heillä on kyllä tosi vahva näkemys ja ymmärrys pelaamisesta ja omasta tekemisestään ja vahvuuksistaan, Näykki perkaa.

Näykki pyrkii keskustelemaan paljon maalivahtien kanssa. Hän näyttää kolmikolle myös videonäytteitä heidän otteistaan. Yhtä kehityskohdetta vastaan Näykillä on ollut tapana näyttää 6-8 positiivista videoklippiä.

– Koen, että se on maalivahdille tärkeää, että hän saa nähdä niitä omia suorituksia. Yritän kasata koosteisiin kaiken oleellisen. Koen valmentajana, että tärkeintä on näyttää hyvää, Näykki kertoo.

Ilmiömäinen Saros

Kuten on tullut jo mainittua, Saros on ollut käynnissä olevissa MM-kisoissa Leijonien tärkein yksittäinen pelaaja. Hän on upeilla peliesityksillään antanut Leijonille menestyksen avaimet.

Maalivahtivalmentaja Näykki nostaa Saroksen varsinkin yhdellä osa-alueella aivan maailman parhaiden maalivahtien joukkoon.

– Hänen liikkumiskykynsä on poikkeuksellinen. Hänen kroppansa on tavallaan kuin kuminauha vaikeissakin tilanteissa, joissa hän joutuu väliaikaisesti vähän venymään. Paketti pysyy tosi hyvin kasassa kovissa tilanteissa, Näykki kehuu.

2:21 Justus Annunen imee päivittäin oppia Juuse Sarokselta – ”Saattaa olla maailman paras”

Myös Leijonien kolmosvahti ja Nashville Predatorsissa Saroksen aisaparina torjuva Annunen kehuu Sarosta vuolaasti.

– Juuse on niin hyvä liikkumaan ja lukemaan peliä. Hän pystyy nopeudellaan korjaamaan sitä kokoa. Juuse on maailmanluokan maalivahti. Saattaa olla jopa maailman paras, Annunen ylistää.

25-vuotias Annunen siirtyi Nashvilleen kesken kuluvan kauden Colorado Avalanchesta. Saros on ollut Annuselle esikuva jo ennen seuratoveruutta, mutta nyt hän voi imeä Sarokselta oppia päivittäin lähietäisyydeltä.

– Tavoite olla tuollainen Juusen kaltainen täydellinen maalivahti joku päivä, niin sieltä on otettu ennenkin jo oppia, mutta nykyään pääsee paljon lähempääkin näkemään, Annunen virnistää.

Millaisia ominaisuuksia maalivahtina pelaamiseen sisältyy? Ja mitä maalivahdit ajattelevat otteluiden aikana?

2:31 Leijonien maalivahtivalmentaja Aki Näykki ylistää Juuse Sarosta – ”Liikkumiskyky on poikkeuksellinen”