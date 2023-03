Reuters: Turkki aikoo hyväksyä Suomen Natoon – tutkija skeptisenä: "Uskon sen, kun näen"

– Uskon sen, kun näen. Toivottavasti näin tosiaan on.

Lavikaisen mukaan olisi tärkeää saada Suomen Nato-prosessi etenemään, koska se on jo tässä vaiheessa lykkääntynyt hieman liian pitkään. Unkari on lykännyt ratifiointiprosessia kerta toisensa jälkeen ja Turkiltakin on silloin tällöin tullut uudenlaisia vaatimuksia.