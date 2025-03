Jussi Rainion Iltalehden haastattelussa lausumat kommentit Erika Vikmanista ovat puhuttaneet muun muassa sosiaalisessa mediassa. Rainio on nyttemmin pyytänyt sanomisiaan anteeksi.

Neon 2 -yhtyeen Jussi Rainio pyytää Instagramissa anteeksi laulaja Erika Vikmanilta. Anteeksipyyntö koskee kommentteja, jotka Rainio lausui Vikmanista Iltalehden perjantaina 28. maaliskuuta julkaisemassa haastattelussa.

Haastattelussa Rainio kertoi, ettei ole kuullut Vikmanin Ich komme -euroviisukappaletta, mutta on kyllä törmännyt Vikmaniin liittyvään somekommentointiin. Vikmanin ympärillä on käynyt hänen helmikuisen UMK-voittonsa jälkeen kova kuhina, ja laulaja on saanut osakseen rajuakin arvostelua ja törkykommentointia.

– Minun mielestäni Erika nostaa framille (esille) vartalokuvat. En tiedä onko hän valittanut asiasta ja arvostelusta. Mutta jos arvostellaan, siihen on olemassa selkeä syy. Hän vähän tyrkyttää noita juttuja, Rainio kommentoi Iltalehdelle.

– Jos ratsastaa ulkonäöllä ja musiikki tulee perässä, silloin on jonkinlainen oikeutus kommentointiin. Se on sama, kun nainen tulee punttisalille kireät trikoot päällä melonit ulkona, ja sitten se alkaa valittaa katsomisesta. Miksi se laittaa ne esille, eikä laita paitaa päälle, Rainio jatkoi.

Jussi Rainion kommenteista on virinnyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Rainion kommentit ovat herättäneet paljon keskustelua muun muassa anonyymissä viestintäsovelluksessa Jodelissa. Moni somekommentoija on antanut laulajan näkemyksille täystyrmäyksen.

Myös Vikman noteerasi Rainion kommentit perjantaina julkaisemassaan Instagram-tarinassa, jonka hän on kuitenkin nyttemmin poistanut.

Rainio julkaisi anteeksipyynnön Neon 2 -yhtyeen Instagram-tilillä perjantai-iltana 29. maaliskuuta. Postauksessa hän kertoo, että haluaa selventää ja pyytää anteeksi haastattelussa lausumiaan asioita.

– Artistit saavat esiintyä ja ilmentää itseään juuri niin kuin itse haluavat. Jokainen ihminen saa olla sellainen kuin haluaa ja ilmentää itseään kuten haluaa. Tarkoitukseni ei ollut loukata ketään ja olen hyvin pahoillani. Kommenttini olivat ajattelemattomia ja otan tästä opikseni. Pyydän anteeksi, Erika, Rainion allekirjoittamassa julkaisussa lukee.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Vikman jakoi Rainion anteeksipyyntöpostauksen omassa Instagram-tarinassaan perjantai-iltana. Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan.

– Anteeksi annettu! Tämä kuitenkin avasi jälleen tärkeän keskustelun: miksi nainen on aina vähättelyn kohde ja miksi se on niin normaalia. En puhu vain itsestäni, vaan kaikista naisista, Vikman kirjoittaa Instagram-tarinassaan.