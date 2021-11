Julkkiskaunotar Maisa Torpan tuloissa yllättävä käänne

– Suurin osa minun suvustani on ollut ilmailualalla tai on edelleenkin. Minulle oli lapsena tietoista se, että se on hienoin ammatti, mitä voi olla. Minut on kasvatettu vuorotyön tekemiseen ja totuin siihen, minkälaista on, kun tekee ilmailualalla töitä.