Julkisuudesta vuosiksi vetäytynyt Anu Hälvä muistelee 90-luvun suurta suosiota: "Olin täysin valmistautumaton"

Hälvällä on tytär Ada Sallinen , joka suuntaa teatterialalle, ja poika Kristian Sallinen , joka on luonut kansainvälistä uraa kapellimestarina. Hälvä kokee, ettei hänen juurikaan kannata antaa elämänohjeita lapsilleen.

– Ensimmäistä kertaa minulla on ikäkriisi. Se on loppusuoran alku. Mutta toisaalta ajattelen, etten varmaan koskaan jää eläkkeelle. Minulla ei ole mitään eläkehaaveita, vaan haaveilen siitä, että saan tehdä töitä niin kauan kuin henki pihisee. Mutta sanotaan, että ainakin kaksi kolmasosaa alkaa olla takana. Kyllä siinä tietyllä tavalla katsoo taakseen, mitä on tullut tehtyä ja mitä seuraavaksi. Jonkinlainen välietappi tämä on, Hälvä kertoi.