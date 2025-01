Jukurit hankki kolme puolustajaa

Jukurit vahvistaa seuraaviin otteluihin puolustusosastoaan kolmella pelaajalla.

Jukurien sairaslistalla on iso määrä pelaajia, ja puolustajavajetta paikkaamaan on värvätty kolme nimeä: Tim Lovell, Kalle Ervasti ja Onni Korkka.

Kaksi jälkimmäistä saapuvat Mikkeliin Rauman Lukosta kahden ottelun mittaiselle vuokrapestille. Yhdysvaltalainen Lovell puolestaan tulee viikon mittaiselle koeajalle.

– Hankalan terveystilanteen takia olemme pakotettuja reagoimaan lyhytaikaisilla vuokrapelaajilla, Jukurien kehityspäällikkö Mikko Hakkarainen kertoo.

21-vuotias Ervasti on pelannut tällä kaudella Lukossa 25 ottelua tehoin 1+2 ja niiden lisäksi vuokralla Sportissa neljä ottelua, joissa on viimeistellyt kaksi osumaa. Korkka on pelannut Lukossa 18 liigaottelua tehoilla 1+1 ja pelannut TUTOssa vuokralla Mestistä.

22-vuotias Tim Lovell värvättiin NCAA-sarjasta University of Michiganin joukkueesta. Viime kaudella puolustaja takoi samassa sarjassa 36 ottelussa Arizona State Universitylle komeat pisteet 5+32=37.

Jukurit pelaa tällä viikolla kolme ottelua: keskiviikkona KalPaa, perjantaina JYPiä ja lauantaina Lukkoa vastaan.