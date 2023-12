Jukka Rautakorpi sauhusi tästä tuomiosta vielä voitonkin jälkeen: "Kyllä nyt jokainen jääkiekossa ymmärtää"

– No, jos meidän mies on läpiajossa, niin kyllä nyt jokainen jääkiekossa ymmärtää, että ei silloin hyökkääjä nyt mitään pakkia estä. Mutta pelisilmä on pelisilmää ja jääkiekon ymmärtäminen on jääkiekon ymmärtämistä, Rautakorpi näpäytti.