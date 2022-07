Jukka ja Chachi Hildénin Amélie -tytär vuoden! Ylpeät vanhemmat julkaisivat suloisia kuvia: "Vuosi mennyt ilman yhtäkään synkkää päivää"

Jukka jakoi mustavalkoisen otoksen, jossa hänellä on sylissään pienoinen nyytti.

Myös Chachi julkaisi tyttärestään otoksia juhlan kunniaksi. Kuvissa pikkuinen tyttö poseeraa perheensä kanssa. Myös kakku on saatu kuvaan.

– Vuosi mennyt ilman yhtäkään synkkää päivää, koska hänen hymynsä on niin kirkas. Jopa rankat ajat menevät ohi niin nopeasti. Olen niin innoissani saadakseni katsoa sinun kasvavan suloiseksi, hupsuksi pieneksi tytöksi. Olet niin pieni, mutta sinulla on niin suuri vaikutus meihin, Chachi kirjoittaa.

Amélie on Jukan ja Chachin toinen yhteinen lapsi. Lisäksi heillä on kaksivuotias Sophia-tytär. Sophian ja Amélien lisäksi Jukalla on edellisestä liitostaan kaksi lasta, vuonna 2012 syntynyt Sisu ja vuonna 2014 syntynyt Lili.