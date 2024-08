Jukka ja Chachi Hildénin vauva syntyi! Suloiset kuvat julki

– Hän on täällä! Sydämeni on täysi ja perheemme on täydellinen. Pienokaisemme saapui viime viikonloppuna ja täytti elämämme entistä suuremmalla ilolla. Tervetuloa tähän maailmaan suloinen tyttö, olet niin rakas!! Chachi kirjoittaa julkaisussaan.

– Tyttövauva! Sydämeni on niin täynnä, sillä perheemme on täydellinen. Tänä viikonloppuna meitä siunattiin kauniilla ja terveellä tytöllä. Olen niin kiitollinen, että minulla on niin uskomaton perhe, terveet lapset ja rakastava, vahva ja turvallinen vaimo. Olin jälleen kerran hämmästynyt kuinka hän hehkui äitiyttä, voimaa ja kuinka rauhallisesti hän synnytti tämän vauvan! Naiset rokkaavat ja vaimoni on kovis! Kiitos universumi, Jukka kirjooittaa julkaisussaan.