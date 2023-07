Jukka ja Chachi Hildénin Amélie -tytär täytti kaksi – vanhemmat julkaisivat suloisia kuvia

– Hyvää toista syntymäpäivää suloiselle Améliellemme. Elämä on täynnä iloa, temppuja ja slimeä tämän pienokaisen kanssa. Olet niin rakastettu pieni Amppu, hän kirjoittaa englanniksi kuviensa yhteydessä

Amélie on Jukan ja Chachin toinen yhteinen lapsi. Lisäksi heillä on kaksivuotias Sophia-tytär. Sophian ja Amélien lisäksi Jukalla on edellisestä liitostaan kaksi lasta, vuonna 2012 syntynyt Sisu ja vuonna 2014 syntynyt Lili.