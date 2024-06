Älä pukeudu näin häihin: "Se on pahin moka"

Ensimmäinen ohje lienee monelle hyvinkin tuttu. Vieraan ei tule pukeutua valkoiseen tai erittäin vaaleaan sävyyn, sillä valkoinen on varattu morsiamelle.

– Se on pahin moka.

Liian paljastava asu

Naisvieraalla punainen väri on perinteisen käsityksen mukaan tarkoittanut sitä, että tällä on ollut vipinää sulhasen kanssa. Mäkitalo naurahtaa, että tämä ajattelu on jo aika lailla menneen talven lumia.