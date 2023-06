Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna – näin ratatyöt vaikuttavat junamatkoihin eri puolilla Suomea

Tieliikenteen määrä alkaa kasvaa torstaina aamupäivällä, ja puolenpäivän jälkeen pääteillä saattaa olla jopa jonoja. Kiireisin aika liikenteessä on torstai-iltapäivästä noin iltakahdeksaan asti.

Ruuhkaisimmat tiet ovat valtatie 4 pääkaupunkiseudulta kohti Jyväskylää sekä valtatie 5 Heinolasta itään. Tampereelta valtatie 9 tulee myös ruuhkautumaan. Myös Turun ja Helsingin välillä riittää kulkijoita, tosin siellä liikenne on yleensä sujuvaa.

Ratatyöt vaikuttavat junamatkoihin

Lähes kaikkiin päiväjuniin on vielä saatavilla lippuja niin meno- kuin paluuliikenteessäkin. Torstain menoliikenteessä on joitakin täysiä junia. VR:n mukaan myös juhannusaaton ja juhannuspäivän pitkän matkan junissa on vielä tilaa.