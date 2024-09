Juhani Seppänen on kuollut

Juhani Seppäsen tunnetuin kirja on vuonna 2006 julkaistu Selvästi juovuksissa. Siinä seurataan kirjoittajan alkoholitonta elämää vuoden ajan.

Lisäksi häneltä on julkaistu muun muassa teokset Ensimmäinen sana on isä ja Hullu työtä tekee.

Seppänen tuli tutuksi myös tv-ruudusta. Hän juonsi esimerkiksi ohjelmia Suomi on suomalainen, Suomi on ruotsalainen ja Suomi on venäläinen.