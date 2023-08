Juhani Palmun vasemman käden sormet ja jalka amputoitiin reilu kaksi vuotta sitten – miehen terveydentilassa tapahtui käänne kesällä

Taidemaalari J uhani Palmu on viettänyt vaimonsa Leila Palmun kanssa rentouttavan kesän kotonaan Alahärmässä.

Juhanilla on ollut viime vuosien aikana terveysmurheita, sillä hän joutui tulipalo-onnettomuuteen 2,5 vuotta sitten jo toistamiseen. Ensimmäisen kerran Juhani joutui palo-onnettomuuteen vuonna 2017 .

– Toipuminen on ollut hidasta, mutta se on mennyt suunnitelmien mukaan. Nyt on valoa tunnelin päässä.