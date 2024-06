Leila Palmu kertoo miehensä viimeisistä hetkistä: "Juhani lähti rauhassa ja levollisena"

Taiteilija Juhani Palmu on kuollut

Leila on aina toivonut ihmettä, mutta juhannuksen aikana toivo alkoi hiipua, kun saattohoidossa olleen Juhanin terveydentila meni huonompaan suuntaan.

Palmut kertoivat juhannuksena MTV Uutisille, että vaikka kuolema on joka päivä läsnä, ei se silti ole heille olemassa.

– Varmaan ainakin 300 ihmisistä on tulossa, Juhani vihjasi MTV Uutisille elokuussa 2023.

– Juhani antoi lupauksen, että elää vielä 80-vuotiaaksi. Meillä on iso piha ja iso talo, järjestämme hyvät juhlat. Kokki on jo sovittu, Leila jatkoi tuolloin.

Yhdessä 20 vuotta

Palmujen piti juhlistaan myös parisuhdettaan, sillä Juhanin syntymäpäivien aattona Leila on kulkenut miehen rinnalla 20 vuoden ajan.

– Olemme antaneet toisillemme valan: kunnes kuolema meidät erottaa ja yhteinen elämä on ollut tapahtumarikasta. Meillä on aina riittänyt kaikkea ja olemme aina keksineet jotain. Se on ollut kahden luovan ihmisen liitto.