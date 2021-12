Joulupukin reen vakuuttaminen olisi todella kallista – kuskin ikä ja polttoaine nostaisivat maksun tähtitieteellisiin lukemiin

Joulupukin kannattaa taputella säästöpossusta muutama killinki, sillä vakuutus ei tule kovin halvaksi. Asiantuntija-arvion mukaan hintalappu vuorokauden vakuutukselle olisi 5 033 000 000 puntaa, eli noin viisi ja puoli miljardia euroa. Jos oma autovakuutuksesi on tuntunut tyyriiltä, tämä laittanee asiat perspektiiviin.

Joulupukin reki ei ole mikään kovin tavanomainen kulkupeli, joten kustannuksetkin ovat sen mukaiset. Laskelmien mukaan reen lasti on arvioitu 3,7 miljardin euron arvosta – onhan kyydissä lahjat 1,9 miljardille lapselle.

Vaikka reki on varmasti korvaamaton ja sen arvoa on hankala laskea, asiantuntijatiimi lätkäisi sen arvoksi 175 miljardia euroa, joka vastaa asiantuntijoiden mukaan 20 lentotukialusta.

Kuljettajan huomattavan korkea ikä nostaa hintaa

Vakuutusten hinnat korreloivat kuljettajan iän kanssa ja Pyhä Nikolaus on jo 1 748 vuotta vanha. Vaikka pukki on melko sutjakka ikäisekseen, vakuutusten edessä kaikki ovat tasa-arvoisia ja hänen korkea ikänsä nostaa vakuutuksen summaa merkittävästi.

Napapiiri on suhteellisen turvallista seutua, eikä siellä odoteta tapahtuvan paljoakaan onnettomuuksia, mutta maailmanympärysmatka on melko riskialtis. Joulupukin onneksi, hänen (tai ainakin joulupukin hahmon innoittaneen Pyhän Nikolauksen) putkareissu Rooman valtakunnan ajalta on jo vanhentunut rikos, eikä sitä huomioida vakuutuksen summassa.