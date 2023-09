"Jotain selkärankaa löytyy" – kymmenkunta nuorta on tunnustanut ilkivallan mopomiitissä Seinäjoella

Kinnarin mukaan asia etenee seuraavaksi viranomaisen kanssa. On vielä epäselvää, paljonko vahinkojen korvaaminen maksaa. Viikonloppuna Kinnari arvioi, että kustannus on kuitenkin tuhansia euroja.

– He olivat nöyrällä mielellä ja ymmärsivät mitä on tullut tehtyä. Voisin kuvitella, että tätä porukkaa ei näissä merkeissä tulla näkemään. Toivottavasti se heijastelee muihinkin.

– Aika on ehkä ajanut perinteisen nuorisotupaperinteen ohi. Se on pieni osa, joka on kiinnostunut biljardinpeluusta ja muusta. Joka paikkakunnalla on moottoriratoja, jotka olisivat turvallisempia tällaisille kokoontumisille, mutta nämä tulisi saada nuorten käyttöön, Kinnari pohtii.