Jose Mourinho ajettiin ulos: pelin jälkeen alkoi tuttu show

– Onnittelen häntä, koska hän on yksinkertaisesti uskomaton. Ottelun aikana, 160 kilometrin tuntivauhdissa, hänellä oli yksi silmä rangaistusalueella ja yksi minun käytöksessäni penkillä. Tämän johdosta hän on yksi maailman parhaista tuomareista maailmassa.

– Pelasimme upeasti. Jos pelaamme näin Turkin liigassa, tuhoamme kaikki, koska tietysti pelasimme nyt joukkuetta vastaan, joka on aivan eri luokkaa meihin verrattuna.

– Tunnen englantilaisen median. He sanovat nyt, että United ei pelannut hyvin, mutta mielestäni olisi reilumpaa silti sanoa meidän pelanneen poikkeuksellisen hyvin ja olleen tänään parempi joukkue. Hyvä tulos Manchester Unitedille, lausui brittijätistä vuonna 2018 potkut saanut Mourinho.

United-käskijä Erik ten Hag oli pettynyt tulokseen, jonka myötä seura on voittanut viimeisestä 11 europelistään yhden.

– Fenerbahce on hyvä joukkue, jolla on hyvä manageri. Tämä ei ole piste huonolta joukkueelta. Mutta me haluamme voittaa. Haluamme voittaa jokaisen pelin, Ten Hag linjasi.