Everstiluutnantti Petteri Viitanen: Israel tietää nyt ottaa iskussa haavoittuneita tarkempaan seurantaan

Hän luonnehtii iskua laajuudessaan poikkeukselliseksi. Tekijällä on täytynyt olla myös hyvää tiedustelutietoa siitä, mitä tuotteita äärijärjestö Hizbollah haluaa hankkia. Näin mittava ja ilmiselvästi pitkään valmisteltu operaatio viittaa valtiolliseen toimijaan.

– Mikäli ja niin kuin todennäköistä on, että Israel on tämän takana, niin on ollut kyllä vaativa ja taitavasti toteutettu operaatio, Viitanen sanoo STT:lle.